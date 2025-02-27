Волейбольное сибирское дерби завершилось победой новосибирцев

Волейболисты новосибирского «Локомотива» в сибирском дерби российского чемпионата обыграли кемеровский «Кузбасс». Матч прошел в Новосибирске 26 февраля и завершился со счетом 3:1 (25:17, 25:17, 22:25, 25:20).

По данным сайта «Локомотива», наибольший вклад в победу команды внесли диагональный Илья Казаченков (18 очков) и блокирующий Дмитрий Лызик (16). У «Кузбасса» лучшим по этому показателю стал Александр Маркин (14).

«Локомотиву» в регулярном первенстве осталось провести два матча. 2 марта железнодорожники встретятся в столице Республики Татарстан с «Зенитом-Казань», 7 марта дома с новокуйбышевской «Новой».

Валерий Лавский