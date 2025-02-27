Директора новосибирской компании обвинили в мошенничестве на госконтрактах

Директору новосибирской компании предъявлены обвинения в мошенничестве (ч.5 ст.159 УК РФ) при исполнении госконтрактов с Комитетом по ЖКХ администрации Новокузнецкого муниципального округа Кузбасса. Об этом сообщает СУ СКР региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет об ООО «Промышленное снабжение Сибири».

По версии следствия, фигурант дела в рамках двух госконтрактов должен был поставить семь водонагревательных котлов в период с июня по ноябрь 2023 года. Однако товары не соответствовали техзаданию, а также их стоимость была на 60% ниже предусмотренной договорами.

Ущерб бюджету округа правоохранители оценивает почти в 5 млн руб. В ходе предварительного расследования деиствиям должностных лиц, осуществивших приемку котлов, также будет дана оценка, уточнили в ведомстве.

Александра Стрелкова