Краевые власти нашли директора фонда креативных индустрий

Фонд креативных индустрий Пермского края может возглавить Яна Никитина, нынешний руководитель регионального центра «Мой бизнес». Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, знакомый с ходом создания этой некоммерческой организации. По его данным, госпожа Никитина является основным кандидатом. Собеседник в правительстве подтвердил «Ъ-Прикамье» данную информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Яна Никитина возглавляет «Мой бизнес» четыре года, до этого она была руководителем Центра инноваций социальной сферы, Центра поддержки экспорта.

Учредителем Фонда креативных индустрий выступит краевое минэкономразвития. Фонд станет осуществлять комплекс мер по развитию креативной экономики и внедрять в регионе механизмы для функционирования креативных (творческих) индустрий. Штатная численность фонда составит пять сотрудников. Деятельность нового учреждения будет финансироваться из бюджета края и внебюджетных источников. Задача специалистов фонда — «упаковывать» идеи в конкретные мероприятия для развития креативного сектора. В число креативных индустрий входят разработка программного обеспечения и видеоигр, создание кино- и анимационных фильмов, индустрия моды, дизайн, в том числе технический, художественные народные промыслы, индустрия мероприятий.