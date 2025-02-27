При атаке дрона в Грайвороне один мужчина погиб и еще один получил ранения

В Белгородской области в городе Грайворон украинский дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль, в результате чего один мужчина погиб и еще один получил ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. <...> Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног», — написал господин Гладков в своем Telegram-канале ночью 27 февраля. Пострадавшего доставили в во вторую больницу Белгорода.

От города Грайворон до границы с Украиной около 9 км. От Грайворона до Белгорода — 78 км.