В Екатеринбурге пройдет XIV Международный музыкальный фестиваль Bach-fest

С 1 по 31 марта в Екатеринбурге и концертных залах Свердловской области пройдет XIV Международный музыкальный фестиваль Bach-fest, посвященный творчеству Иоганна Себастьяна Баха, сообщили в пресс-службе Свердловской филармонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Тяпкина Фото: Татьяна Тяпкина

Темой фестиваля стало стало 340-летие со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха, которое отмечается в 2025 году. На фестивале будут представлены восемь концертов органной и клавирной музыки с участием выдающихся исполнителей, оркестра, ансамбля и хора. В программе предусмотрены концерты для детей и взрослых.

Одним из центральных событий станет сольный концерт российского органиста Александра Фисейского, который исполнит «Органную мессу» Иоганна Баха.

Фестиваль откроет суперфинал органного турнира, где слушатели выберут победителя среди представителей из Японии, органиста калининградского Кафедрального собора и победителя зимней дуэли.

На торжественном закрытии фестиваля прозвучат три произведения Иоганна Баха в исполнении Симфонического хора и Большого оркестра.

Bach-fest проводится в Екатеринбурге с 2011 года. Ежегодно тема фестиваля меняется, но она продолжает быть связана с Иоганном Бахом. В прошлом году программа фестиваля была составлена по теме «Баховских коллекций». Фестиваль стал площадкой для выступления известных интерпретаторов музыки Иоганна Баха.

Полина Щуцкая