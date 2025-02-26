В рамках проекта «Соединяя Черноземье» в январе перевезено 14 тыс. пассажиров

В январе по маршрутам межобластного проекта «Соединяя Черноземье» перевезено 14 тыс. пассажиров, что в 1,5 раза больше, чем за первый месяц 2024 года. Об этом сообщили в Юго-Восточной железной дороге.

В минувшем году ускоренные межобластные поезда перевезли 156 тыс. пассажиров (рост в два раза к 2023 году), в том числе из Воронежа в Курск — 25,1 тыс., из Воронежа в Белгород — 48,3 тыс., из Воронежа в Липецк и Елец — 36 тыс., из Воронежа в Мичуринск и Тамбов — 46,5 тыс. пассажиров.

Проект «Соединяя Черноземье» реализуется на ЮВЖД с 2022 года. Всего этими поездами перевезено более 261,6 тыс. пассажиров.

Юрий Голубь