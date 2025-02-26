Дирекция фестиваля «Маршак» опубликовала образовательную программу

Дирекция детского театрального фестиваля «Маршак», который пройдет в Воронеже с 22 по 30 марта опубликовала образовательную программу.

23 марта в 11.00 студенты старших курсов театральных вузов и работники театров смогут прийти на творческую встречу с режиссером Евгением Марчелли, которая пройдет в Воронежском театре драмы имени А. Кольцова.

В 12.00 в Доме актера им. Л. А. Кравцовой начнется мастер-класс по актерскому мастерству, который даст учащимся театральных студий и поступающим в театральные вузы режиссер Дмитрий Крестьянкин.

В тот же день в центре креативных индустрий «Матрешка» пройдет встреча книжного клуба «Кот и лодыри». Ведущая — Оксана Сергеева, гость — детская писательница и иллюстратор Ольга Фадеева. Начало — в 12.00. Целевая аудитория — дети от восьми до 11 лет.

24 марта в 16.30 лекцию на тему «Бэби-театр: история создания, основные законы и правила» прочитает актриса и режиссер Анна Куненкова-Боголюбская. Приглашаются артисты и работники театров. Место уточняется.

26 марта в Доме актера театральный тренинг для подростков «Раскрой свои истории на сцене» проведет режиссер и создательница интерактивного бэби-театра «Бусы» Злата Глотова. Начало — в 16.30.

29 марта в 14.00 на малой сцене Воронежского концертного зала состоится мастер-класс по актерскому мастерству от ведущей актрисы Тверского ТЮЗа Инны Волковой.

Одновременно в фойе второго этажа Воронежского театра кукол актеры Брянского ТЮЗа Павел Пьянов и Федор Ефименко дадут мастер-класс по сценическому фехтованию.

«100 вопросов взрослому» — так называется встреча с директором Рязанского театра кукол Константином Кирилловым, которая пройдет 30 марта в 12.00 на малой сцене Воронежского театра драмы имени А. Кольцова.

Кроме того, 25 и 26 марта в кинотеатрах «Небо» (село Нова Усмань), «Уран» (город Нововоронеж и «Родина» (город Павловск) покажут фильмы «Сестренка» и «Приключения маленького Бахи». В кинотеатрах «Небо» и «Уран» пройдут встречи с их режиссером Александром Галибиным.

В дирекции предупреждают, что в программе возможны изменения. Количество мест ограничено, предварительная регистрация обязательна. Ссылки для регистрации будут доступны на официальном сайте фестиваля 4 марта.

Юрий Голубь