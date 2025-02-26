В Ростовском областном наркодиспансере открылось отремонтироаанное отделение

После капитального ремонта в Ростовском областном наркологическом диспансере открылось амбулаторно-поликлиническое отделение. В нем будут принимать жителей Железнодорожного, Пролетарского и Первомайского районов донской столице — следует из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отделение рассчитано на прием 42 пациентов в сутки. Здесьработают кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения и химико-токсикологическая лаборатория. Капремонт проведен на собственные средства учреждения, а новое оборудование закупили за счет дотаций из областной казны.

Дмитрий Ковалевский