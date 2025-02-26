ФК «Пари НН» намерен сделать стадион «Нижний Новгород» пространством для досуга

Руководство нижегородского ФК «Пари НН» планирует создать условия, при которых болельщики в день игры будут проводить на стадионе «Нижний Новгород» около пяти часов. Об этом журналистам рассказал генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов, говоря о работе с болельщиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, выйти на этот показатель клуб намерен к началу сезона 2025-2026 годов. «Сегодня человек проводит на стадионе чуть больше двух часов. Нам нужно, что он пришел вместе с семьей и провел на стадионе пять часов своего свободного времени. Мы сейчас перестраиваем работы наших служб так, чтобы любой человек мог на стадионе найти для себя, чем заняться. Чтобы стадион не был территорий отчуждения, а стал полноценным пространством для проведения досуга»,— отметил господин Мелик-Гусейнов.

Также клуб прорабатывает вопрос о новых локациях на стадионе, которые были «утеряны». Это, в частности, премиум-лаунж в секторе А, где для болельщиков в цену билета смогут будут включены дополнительные услуги в виде напитков, еды и развлекательных программ. Этот формат на нижегородском стадионе действовал только во время чемпионата мира 2018 года.

Андрей Репин