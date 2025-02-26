«Молот» уступил одному из лидеров чемпионата

Хоккеисты «Молота» в первом матче домашней серии чемпионата ВХЛ уступили тюменскому «Рубину». Команда из Сибири занимает в турнире третье место. Поединок получился упорным и завершился со счетом 2:3. Гости забросили две шайбы в первом периоде. После перерыва «Молот» одну шайбу отыграл. А в заключительной трети матча команды обменялись голами, причем пермская команда сняла вратаря и играла вшестером против пяти соперников последние четыре минуты встречи. Голы у «Молота» забили Виктор Пластинин и Игорь Зенчиков.

В пятницу пермский клуб на своей площадке примет ХК «Югра» из Ханты-Мансийска.