У застройщика наступает «Звездный» час
КРПК может выйти из проекта жилого комплекса для ракетостроителей
Структура региональных властей — Корпорация развития Пермского края (КРПК) — провела конкурс по определению рыночной стоимости своей доли в уставном капитале ООО СЗ «Новый Звездный». Компания является застройщиком жилого комплекса для ракетостроителей «Новый Звездный» в Новых Лядах. В корпорации намерения оценить рыночную долю объясняют необходимостью принять некие управленческие решения. По данным «Ъ-Прикамье», КРПК может планировать выход из строительного проекта в Новых Лядах. Потенциальным покупателем доли КРПК является дочерняя структура банка ПСБ, уже владеющая 51% долей в компании-застройщике, а также промпредприятия, для сотрудников которых возводятся дома, считают эксперты.
АО «Корпорация развития Пермского края», учрежденное властями Прикамья, провело конкурс на оказание услуг по оценке рыночной стоимости доли в уставном капитале некоего общества, сообщается на сайте zakupki.gov.ru. В материалах закупки организация, долю в которой необходимо оценить, не раскрывается. Договор с подрядчиком на эти работы заключили
19 февраля, исполнить его необходимо к марту 2025 года. В Корпорации развития «Ъ-Прикамье» пояснили, что оценить рыночную стоимость доли КРПК планируется в ООО СЗ «Новый Звездный» — застройщике жилого комплекса в Новых Лядах с одноименным названием. В уставном капитале ООО СЗ «Новый Звездный» на текущий момент 51% доли принадлежит дочерней компании банка ПСБ — ООО «ПСБ-СД» и 49% — АО «КРПК».
«Закупка услуги по установлению рыночной стоимости доли в уставном капитале Общества была размещена АО «КРПК» на https://zakupki.gov.ru/ с целью принятия по ее результатам управленческих решений»,— пояснили в корпорации.
По данным «Ъ-Прикамье», оценка доли в предприятии-застройщике ЖК в Новом Звездном может быть связана с намерением корпорации выйти из этого проекта.
Компанию СЗ «Новый Звездный» создали в 2021 году для возведения жилья сотрудникам инновационного территориального кластера «Технополис „Новый Звездный“», расположенного в Новых Лядах. Кластер включает в себя производственные мощности АО «Протон-ПМ» и АО «ОДК — Пермские моторы». Для реализации проекта промпредприятия, Агентство инвестиционного развития Пермского края и ООО «Новый Звездный» заключили трехстороннее соглашение. Учредителем спецзастройщика «Новый Звездный» выступила Корпорация развития Пермского края (КРПК). Позднее доля КРПК в компании снизилась до 49% за счет вступления в проект ООО «БСК-Развитие» (структура подрядчика московского метро) в качестве специализированного застройщика ЖК, который занялся возведением домов.
Разрешение на строительство комплекса выдали в конце 2023 года. На ул. 40 лет Победы в Новых Лядах возводятся четыре дома высотой 9–10 этажей, рассчитанные на 432 квартиры. По более ранним данным «Ъ-Прикамье», сдать объекты планировалось в III квартале 2025 года. Банк ПСБ выделил лимит проектного финансирования строительства в сумме более 1,3 млрд руб., средства выдали по программе на возведение жилья для сотрудников оборонной отрасли на льготных условиях. Летом 2024 года дочерняя структура банка — «ПСБ — Свой дом» — приобрела 51% долей в уставном капитале ООО СЗ «Новый Звездный».
Напомним, что недавно другая организация региональных властей — Фонд развития Пермского края (КРПК является его подразделением) — продала администрации Березников ООО «УК „Любимов“», управляющее многоквартирным ЖК «Любимов» в этом городе. Дома в Березниках ранее были построены Корпорацией развития Пермского края.
Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова указывает, что в большинстве случаев госструктуры заказывают оценку долей в своих предприятиях при подготовке к приватизации, так как закон требует независимой оценки для определения начальной цены при продаже госимущества. Помимо этого, рыночная стоимость доли может оцениваться для инвестора при докапитализации проекта или в целях реструктуризации активов. Также иногда это требуется в случае необходимости отразить справедливую стоимость актива в финансовой отчетности. «В случае с КРПК оценка доли, скорее всего, связана с необходимостью оптимизации участия госструктуры в коммерческих проектах, особенно если первоначальные задачи по привлечению частных инвесторов уже выполнены, а в рассматриваемом случае так оно и есть»,— рассуждает Анастасия Владимирова. Эксперт полагает, что потенциальным покупателем доли КРПК является структура ПСБ, уже владеющая 51% долей в компании-застройщике. Интерес к активу могут проявить и предприятия кластера «Технополис „Новый Звездный“» — «Протон-ПМ» и «ОДК — Пермские моторы».
По мнению гендиректора девелоперской компании «Орсо групп» Михаила Бесфамильного, возможный выход КРПК из состава учредителей СЗ «Новый Звездный» — вопрос технического, управленческого характера. «КРПК — структура властей, а проект комплекса „Новый Звездный“ затевался не как бизнес, а как способ обеспечить жильем сотрудников „Протон-ПМ“ и „ОДК — Пермские моторы“»,— считает господин Бесфамильный.