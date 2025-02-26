В Черноземье 27 февраля будет морозно, от -15°С до -2°С

В четверг, 27 февраля, во всех регионах Черноземья прогнозируется морозная погода: температура будет варьироваться от -15°С ночью до -2°С днем. Возможен небольшой снег. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно с прояснениями, без осадков, температура составит -15°C. Днем прогнозируют переменную облачность при -2°C.

В Воронеже — облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — -13°C. Днем — -3°C.

В Курске ночью будет облачно с прояснениями, температура составит -14°C. Днем — малооблачно. Температура — -2°C.

В Липецке ночью прогнозируют переменную облачность при температуре -15°C. Днем будет облачно, -3°C.

В Орле ночью облачно с прояснениями, -15°C. Днем — малооблачно, -2°C.

В Тамбове ночью температура опустится до -13°С, днем — поднимется до -3°С. Будет облачно, без осадков.

Юрий Голубь