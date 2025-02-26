В Крыму россиянку осудили на 15 лет за попытку подрыва автомобиля

Южный окружной военный суд приговорил Ольгу Колкову к 15 годам колонии общего режима за попытку взрыва автомобиля с наклейкой «Z» в Крыму. Задание она получила от сотрудника СБУ (Служба безопасности Украины), сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В период с 25 по 28 сентября 2023 года подсудимая находилась в Стамбуле, где установила контакт с сотрудником СБУ. После этого она согласилась переехать в Крым и пройти обучение по изготовлению средств поражения. В ноябре того же года Ольга Колкова находилась в Симферополе, где получила задание изготовить две самодельные ручные гранаты. Затем она планировала поджечь автомобиль, на кузове которого была наклейка с логотипом «Z». Задуманное обвиняемая не смогла довести до конца, так как ее остановили сотрудники правоохранительных органов.

Ольгу Колкову признали виновной по ст. 275, ст. 205.3 и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина