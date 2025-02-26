ПСБ и Республика Татарстан договорились о сотрудничестве по ряду проектов. Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве между банком и регионом, а также обсудили вопросы реализации на территории Татарстана инвестиционных, инфраструктурных и национальных проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба ПСБ.

Петр Фрадков также принял участие в совещании с региональным правительством. По словам председателя банка, ПСБ в Татарстане реализует программу по строительству льготного жилья для сотрудников ОПК и других промышленных предприятий региона, принимает участие в финансировании проекта по строительству жилья для сотрудников особой экономической зоны «Алабуга». Кроме того, у банка есть опыт в разработке и внедрении исламского факторинга, а также ПСБ поддерживает спортивные проекты.

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