В Татарстане возбудили дело после гибели женщины и ребенка при пожаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 37-летней женщины и 2-летней дочери при пожаре в многоквартирном доме в Чистополе. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Трагедия произошла 26 февраля. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Причина пожара устанавливается. Следователи уже осмотрели место происшествия и решают вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Анар Зейналов