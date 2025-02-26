В Рязанской области будут штрафовать за съемку вражеских «прилетов»

Рязанская областная дума сегодня, 26 февраля, ввела штрафы за нарушение запрета оперативного штаба региона на фото- и видеосъемку последствий атак БПЛА. Изменения были внесены в региональный закон «Об административных правонарушениях».

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Законопроект, как указано в пояснительной записке, был разработан, чтобы обеспечить исполнение решений губернатора Рязанской области и регионального оперативного штаба. Из поправок (новая статья 10.8) следует, что за нарушение этой нормы граждане заплатят штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб., должностные лица — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а юридические лица — от 250 тыс. до 500 тыс. руб. Протоколы о нарушениях будет составлять областное управление по взаимодействию с органами федеральной власти, рассмотрением материалов займутся мировые судьи.

Наказание за фото- и видеосъемку атак БПЛА по аналогичной схеме — через включение в местные законы статей о невыполнении решений оперативного штаба — ранее уже ввели в нескольких регионах. Среди них Ленинградская, Астраханская, Курская, Волгоградская и Калужская области, а также Санкт-Петербург.

Тренд штрафовать за съемку «прилетов» появился после атак украинских БПЛА на Москву летом 2023 года. Тогда группа сенаторов подготовила законопроект об административной и даже уголовной ответственности за публикацию любой информации, раскрывающей местоположение российских войск либо демонстрирующей применение боевой техники и последствия атак противника, но в Госдуму этот документ вносить не стали. Источники «Ъ» в Кремле тогда объясняли, что федеральные власти беспокоит «вопрос баланса между защитой информации и ее свободой».

Божена Иванова