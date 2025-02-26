«Все упирается в гарантии безопасности»

Это с Трампом никак не связано: министр обороны Великобритании Джон Хили опроверг утверждение о том, что страна повысила оборонные расходы под давлением президента США. Между тем премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер отправляется с визитом в Вашингтон. Среди главных тем обсуждения ситуация вокруг Украины. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не уверен в успехе миссии главы британского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Великобритания наращивает военные расходы, в том числе за счет сокращения помощи другим странам. Дональд Трамп просил повысить затраты на оборону до 5% ВВП, но пока получилось только 2,6%. Сейчас в Европе фактически идет борьба за лидерство на фоне того, что Америка собирается, скажем так, немного отойти в сторону. Понятно, что это возможность для Лондона вспомнить, вернее, напомнить о былом величии. Правда, дела с этим обстоят, прямо скажем, не очень.

Эмманюэль Макрон — президент Франции — политик известный, опытный, с Трампом давно знаком. Тогда как Киру Стармеру придется доказывать свое право на равное общение с президентом Соединенных Штатов. И вот на таком фоне он отправляется за океан. Собственно, идея европейского миротворческого контингента на Украине, которую продвигает глава британского правительства, явно сырая.

Во-первых, армии Старого Света не в той форме, во-вторых, по этому поводу нет единства. Вывод прост: без Америки никак не справиться. И с полномочиями этих войск непонятно, и Россия по-прежнему против. Так что визит в Вашингтон может закончиться для него провалом. Плюс еще эта история с Илон Маском, который обвинили Кира Стармера чуть ли не в попытке устроить в Америке левый переворот.

В общем и целом Европа отчаянно пытается вернуть себя в переговорный процесс по Украине. Сам факт этого возвращения налицо. То есть физически они вернулись, они об этом говорят, выступают на пресс-конференциях, совершают визиты, но с конкретным наполнением пока все не очень. Все упирается в эти самые пресловутые гарантии безопасности Киеву. Трампа этот вопрос не очень волнует: редкоземельные металлы у него почти в кармане, это уже успех. А если получится добиться хотя бы перемирия, еще и с Россией договориться по недрам, тогда можно уже примерять лавровый венок. А вот Старый Свет получается лишним на этом большом празднике.

Впрочем, ничего такого еще не случилось. Никаких переговоров непосредственно по прекращению огня даже не ведется. Поэтому хоронить миссию Стармера раньше времени не следует. Хотя пока ставки на его пробивные способности не высоки. Как бы то ни было, на поле скоро появится самый, пожалуй, сильный игрок — Фридрих Мерц, наверное, он станет канцлером Германии. Но это будет, похоже, последний козырь Старого Света. Но пока следим за Стармером, может быть, у него и выйдет, политик он все-таки перспективный.

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Дмитрий Дризе