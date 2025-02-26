В НАПФ считают возможным подключение страховщиков к ПДС

Страховщики могут быть подключены к программе долгосрочных сбережений (ПДС), заявил президент СРО НАПФ Сергей Беляков на конференции «Финансовый рынок. Итоги и новые ориентиры».

«Регулирование страховых компаний и пенсионных фондов отличается, они соответствуют разным нормам, и природа денег у них разная. Если те требования, которые законодатель установил к провайдерам программы долгосрочных сбережений, будут распространяться на страховщиков, то пожалуйста, почему бы и нет. Готовы страховые компании взять на себя эти требования или не готовы — это вопрос»,— пояснил господин Беляков.

В апреле прошлого года Минфин заявил, что хочет допустить страховые компании к программе долгосрочных сбережений с 2026 года. Банки и страховщики стремятся участвовать в этой программе и уже создают для этого свои НПФ. Сегодня НПФ есть, в частности, у Т-банка, Альфа-банка и «Ренессанс Страхования» (см. «Ъ» от 24 июня 2024).

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