Володин поручил разработать проект о защите детей от бездомных собак до 3 марта

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи представить в «оперативном режиме» законопроект по защите детей от нападений бездомных собак. Совет думы должен рассмотреть инициативу уже 3 марта, в тот же день ее необходимо внести в Госдуму, пояснил господин Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заняться разработкой проекта о защите детей от бездомных собак председатель Госдумы поручил комитету накануне, 25 февраля, после обсуждения этой темы на заседании палаты. Тогда член комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев представлял данные, согласно которым за 2024 год от бездомных собак пострадало 237 тыс. граждан. После этого председатель Госдумы заявил о необходимости разработать законодательную инициативу.

Обращение с бездомными животными регулирует федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», вступивший в силу в 2018 году. Изначально закон устанавливал единые требования для регионов — они должны были отлавливать, стерилизовать, вакцинировать котов и собак, а затем возвращать их в места обитания. Но в июле 2023 года Госдума приняла поправки, передающие регионам обязанности отлова и возврата животных, что дало региональным властям принять нормы, допускающие усыпление отловленных животных. Сейчас такие нормы приняты в Бурятии, Туве, Удмуртии, в Астраханской, Магаданской, Оренбургской и Самарской областях, а также на Чукотке, в Забайкалье и Якутии.

Полина Мотызлевская