Жительница Казани получила 11 лет колонии за попытку сбыта наркотиков

В Казани Ново-Савиновский районный суд вынес приговор 43-летней ранее судимой местной жительнице, признав ее виновной в совершении 18 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Суд назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что женщина, действуя в составе организованной группы, забрала из тайника сверток с расфасованным наркотическим средством общей массой не менее 76,06 гр. Часть запрещенных веществ она спрятала в различных тайниках, находящихся на территории Ново-Савиновского района, а другую часть хранила при себе.

Она не успела довести задуманное до конца — полиция задержала ее, изъяла наркотики и пресекла их распространение.

Приговор, вынесенный судом, в законную силу не вступил.

Артём Дергунов