Проект первого этапа реконструкции вокзала Пермь II отправлен на госэкспертизу

Проект строительства пешеходного перехода в рамках реконструкции вокзала Пермь II отправлен на госэкспертизу. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги (СвЖД), соответствующие работы планируется провести до конца первого полугодия 2025 года. Сейчас на объекте выполняются инженерные изыскания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации издания, проект реконструкции железнодорожного вокзала состоит из трех этапов, включая строительство пешеходного тоннеля, Южного вокзала и Северного вокзала. Проектная документация по первому этапу подготовлена и направлена на госэкспертизу. Проектно-сметные работы по второму планируется завершить к концу 2025 года, а в 2026 направить на госэкспертизу.

К строительству приступят после прохождения экспертизы и подготовительных этапов. Во время работ вокзал будет действовать с учетом календарного плана проведения работ. Для прохода пассажиров к поездам разработают оптимальные и безопасные маршруты.

Реконструкция вокзала — часть совместного проекта Пермского края и ОАО «Российские железные дороги» по созданию транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пермь II» на территории Товарного двора в Дзержинском районе. Проект предполагает также строительство автобусного вокзала и благоустройство окружающей территории. Без учета реконструкции вокзала он ранее оценивался в 2,5 млрд руб.