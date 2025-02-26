В СПЧ предложили разрешить обустраивать предметами искусства камеры СИЗО

Обустройство камер следственных изоляторов произведениями искусства может сделать места принудительного содержания более гуманными, считает член президентского Совета по развитию гражданского общества по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Алексея Мельникова Фото: соцсети Алексея Мельникова

«Никого уже не удивит, что в наших следственных изоляторах есть холодильники, телевизоры, чайники — в целом условия содержания вполне приемлемые. Вот мы сейчас рассматриваем с коллегами из других стран возможность проникновения искусства — живописи — в места принудительного содержания»,— сказал Алексей Мельников на пресс-конференции в рамках XIV Московского международного фестиваля искусств (цитата по ТАСС).

Со ссылкой на мнение правозащитников господин Мельников отметил, что внедрение искусства в места принудительного содержания могло бы стать «важнейшим фактором гуманизации».

В 2021 году член попечительского совета в СИЗО №5 в Санкт-Петербурге Владимир Митрофанов проводил в изоляторе выставку репродукций знаменитых картин. Экспонаты для выставки предоставил Русский музей, на стенах изолятора были вывешены в том числе репродукции работ К. Брюллова, Б. Кустодиева и К. Петрова-Водкина. Господин Митрофанов в разговоре с проектом «+1Люди» отмечал, что искусство «оживляет и преображает мрачные коридоры СИЗО», а арт-терапия помогает поверить, что «жизнь можно изменить своими руками».

Полина Мотызлевская