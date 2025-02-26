На Ставрополье в 2025 году отремонтируют семь мостов за 120 млн рублей

В Ставропольском крае в 2025 году благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» планируется привести в порядок семь новых мостовых сооружений. На эти работы выделено более 120 млн руб., все проекты должны быть завершены до конца года, сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров Фото: Владимир Владимиров

Среди объектов, включенных в программу, — мосты в Минераловодском, Новоалександровском, Красногвардейском, Труновском и Туркменском округах. Особое внимание уделят мосту через реку Кума в Советском округе.

Одним из первых объектов станет мост через реку Горькая на автодороге Минводы — Суворовская в Минераловодском округе. Построенный около 30 лет назад, он требует капитального ремонта. Работы включают замену дорожного покрытия, тротуарных плит, перил и барьерного ограждения, а также восстановление пролетов и опор. Ремонт начнется в марте, как только позволят погодные условия.

Тат Гаспарян