В Екатеринбургской епархии назначен ответственный за поддержку участников СВО

Протоиерей Виктор Вильчинский возглавил в Екатеринбургской епархии работу по духовной поддержке участников СВО и их семей, сообщили в telegram-канале епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протоиерей Виктор Вильчинский

Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии Протоиерей Виктор Вильчинский

Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии

Отец Виктор сообщил, что духовная и психологическая поддержка участников СВО и их семей будет осуществляться по специальной горячей линии Областного Комитета семей воинов Отечества.

По данным сайта епархии, Виктор Вильчинский родился в 1966 году в селе Петрашевка Хмельницкой области Украинской ССР. Он был рукоположен в священники в 1998 году, а в 2010 - в сан протоиерея. Является настоятелем храмов Шалинского округа, приходов в честь Рождества Христова (с. Чусовое) и во имя Пресвятой Троицы (п. Староуткинск).

Полина Щуцкая