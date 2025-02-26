В Музее Миши Брусиловского открылась выставка Алексея Рыжкова

Художник Алексей Рыжков открыл персональную выставку в Музее Миши Брусиловского в Екатеринбурге. По его словам, она посвящена 30-летию с того момента, когда он начал рисовать город. На выставке представлено около 50 работ с изображением столицы Урала. «Когда-то я думал, что буду круче Брусиловского и буду висеть с ним в одном зале. Моя мечта сбылась наполовину»,— сказал, улыбаясь, господин Рыжков на открытии выставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Открытие персональной выставки художника Алексея Рыжкова в Музее Миши Брусиловского Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов Открытие персональной выставки художника Алексея Рыжкова в Музее Миши Брусиловского Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов Художник Алексей Рыжков (слева) и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иноагентов) Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов Следующая фотография 1 / 3 Открытие персональной выставки художника Алексея Рыжкова в Музее Миши Брусиловского Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов Открытие персональной выставки художника Алексея Рыжкова в Музее Миши Брусиловского Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов Художник Алексей Рыжков (слева) и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иноагентов) Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Алексей Рыжков родился в 1961 году в Свердловске в семье художника. В 1983 году окончил Свердловское художественное училище, в 1994 году — Уральский госуниверситет. С 1987 года принимает участие в выставках, с 1988 года — работает педагогом. Автор книги «Нарисованный город». Сейчас занимается мультипликацией.

Основатель Музея Миши Брусиловского, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) пояснил, что Алексей Рыжков за 30 лет стал одним из самых любимых художников города. «Его картины невероятно точно передают и настроение, и место. Многих пейзажей уже не увидит никто»,— подчеркнул он.

Николай Яблонский