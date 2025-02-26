МВД предупредило о действующем от имени ОДКБ сайте мошенников

МВД выявило фишинговый ресурс, который от имени Организации договора о коллективной безопасности обещает вернуть средства жертвам мошенников. Об этом сообщает пресс-служба профильного управления ведомства.

«Лжеюристы обещают возврат средств, компенсацию и помощь, но на деле пытаются украсть еще больше»,— говорится в сообщении. Ссылки на этот и подобные сайты распространяются в чатах и форумах, посвященных мошенничеству. В МВД призвали жертв мошенников обращаться в полицию и суды.

Подробнее о противодействии мошенникам — в материале «Ъ» «Киберзащиту систематизировали».