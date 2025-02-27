Чего пермяки ждут от «Года молодежи»?
Никита Талалаев
Никита Талалаев,
артист кордебалета Пермского театра оперы и балета им. Чайковского:
— От Года молодежи в Перми я жду появления новых музеев, которые могли бы приехать из других регионов. Интересно увидеть что-то новое, чего в Перми раньше не было. Также я хотел бы, чтобы появилось больше мест, где молодежь может проявить себя творчески, отвлечься от работы, учебы и посвятить себя чему-то новому, например рукоделию.
Мне нравится, что в Перми уже появляются новые интересные места. Например, в сквере возле оперного театра установлены стенды с информацией об интересных людях. Сейчас там проходит выставка о героях закулисья, рассказывающая о тех, кто создает спектакли. Это очень интересные проекты. Хотелось бы, чтобы таких было больше в Перми. Еще хотелось бы, чтобы в Перми стало больше бассейнов и мест для занятий спортом. Это для молодежи, я считаю, очень полезно и очень нужно.
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко,
фигуристы:
— Для молодежи в Перми, помимо центра и набережной, к сожалению, очень мало красивых и ухоженных мест для прогулки.
Летом не хватает мест для доступного купания. На Каме, как и в других местах — не предназначено для купания.
Ждем, что в Год молодежи в Перми будет больше интересных, увлекательных молодежных мероприятий. А также хотелось бы побольше концертов со звездами и различных фестивалей.
Наталья Фридман
Наталья Фридман,
директор чемпионата КВН Прикамья,
капитан команды КВН «Без вариантов»,
участница Высшей лиги Международного союза КВН на Первом канале:
— Мы одно из самых популярных и многочисленных движений в регионе, и нам всего хватает. Наверное, хочется, чтобы совсем молодые ребята, которые смотрят на быстрые достижения блогеров, не ждали такого же молниеносного успеха в КВН. Мы им объясняем, что и работа блогера — это упорный труд.
От Года молодежи ждем новых проектов, которые мы будем делать совместно с участниками других движений региона. Например, участник «Движения первых» предложил включить в программу КВН жанр научного стендапа.
Никита Ожегов,
Никита Ожегов,
руководитель студенческого научного сообщества ПГНИУ,
лаборант кафедры неорганической химии,
химической технологии и техносферной безопасности
и лаборатории органического синтеза:
— По моему мнению, в Перми молодежи не хватает пространств для реализации научно-технического творчества. Коворкинги – они хороши для теоретической работы, а для воплощения идей нужны производственные площади.
Ожидаю, что в год, когда Пермь стала молодежной столицей России, здесь будут организованы различные семинары, посвященные молодежной предпринимательской деятельности, хакатоны от ведущих предприятий Пермского края с интересными практическими задачками.
Олег Кивокурцев
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Олег Кивокурцев,
сооснователь Promobot:
— Прежде всего, не хватает действительно интересных деловых мероприятий с мировыми или федеральными звездами из разных отраслей. Хочется увидеть лекции основателей крупных IT-компаний или создателей известных торговых сетей. Чаще всего, когда смотришь на список спикеров на пермских бизнес-мероприятиях, натыкаешься на людей с должностями вроде «бизнес-психолог» или «стратег». На таких спикеров не очень хочется идти.
Я бы с удовольствием послушал таких людей, как Евгений Касперский, Ольга Ускова, Татьяна Ким или Сергей Галицкий. Мероприятия с похожей тематикой когда-то проводил Андрей Хусид, и они были настоящим событием. Хотелось бы, чтобы эта традиция продолжалась и в будущем.
Что касается городской инфраструктуры, мне явно не хватает самокатов. Да, у них есть свои плюсы и минусы, но они были очень удобными, и я пользовался ими постоянно. А сейчас, к сожалению, такой возможности нет, и это, на мой взгляд, серьезный минус для города.
Не хватает инфраструктуры для водных видов спорта. Сегодня серфинг, вейксерфинг, вейкборд и другие современные направления популярны среди молодежи. У нас в Перми и Пермском крае отличные акватории рек, таких как Сылва и Чусовая, но нет мест, где можно было бы этим заниматься. Хотелось бы, чтобы в Перми появилась установка для создания искусственной волны, как в Москве.
В остальном Пермь очень комфортный город для молодежи, который по праву получил статус молодежной столицы.