Чего пермяки ждут от «Года молодежи»?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Талалаев

Никита Талалаев



Никита Талалаев,

артист кордебалета Пермского театра оперы и балета им. Чайковского:



— От Года молодежи в Перми я жду появления новых музеев, которые могли бы приехать из других регионов. Интересно увидеть что-то новое, чего в Перми раньше не было. Также я хотел бы, чтобы появилось больше мест, где молодежь может проявить себя творчески, отвлечься от работы, учебы и посвятить себя чему-то новому, например рукоделию.

Мне нравится, что в Перми уже появляются новые интересные места. Например, в сквере возле оперного театра установлены стенды с информацией об интересных людях. Сейчас там проходит выставка о героях закулисья, рассказывающая о тех, кто создает спектакли. Это очень интересные проекты. Хотелось бы, чтобы таких было больше в Перми. Еще хотелось бы, чтобы в Перми стало больше бассейнов и мест для занятий спортом. Это для молодежи, я считаю, очень полезно и очень нужно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елизавета Осокина и Артем Грицаенко

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко



Елизавета Осокина и Артем Грицаенко,

фигуристы:



— Для молодежи в Перми, помимо центра и набережной, к сожалению, очень мало красивых и ухоженных мест для прогулки.

Летом не хватает мест для доступного купания. На Каме, как и в других местах — не предназначено для купания.

Ждем, что в Год молодежи в Перми будет больше интересных, увлекательных молодежных мероприятий. А также хотелось бы побольше концертов со звездами и различных фестивалей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Фридман

Наталья Фридман



Наталья Фридман,

директор чемпионата КВН Прикамья,

капитан команды КВН «Без вариантов»,

участница Высшей лиги Международного союза КВН на Первом канале:



— Мы одно из самых популярных и многочисленных движений в регионе, и нам всего хватает. Наверное, хочется, чтобы совсем молодые ребята, которые смотрят на быстрые достижения блогеров, не ждали такого же молниеносного успеха в КВН. Мы им объясняем, что и работа блогера — это упорный труд.

От Года молодежи ждем новых проектов, которые мы будем делать совместно с участниками других движений региона. Например, участник «Движения первых» предложил включить в программу КВН жанр научного стендапа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Ожегов,

Никита Ожегов,



Никита Ожегов,

руководитель студенческого научного сообщества ПГНИУ,

лаборант кафедры неорганической химии,

химической технологии и техносферной безопасности

и лаборатории органического синтеза:



— По моему мнению, в Перми молодежи не хватает пространств для реализации научно-технического творчества. Коворкинги – они хороши для теоретической работы, а для воплощения идей нужны производственные площади.

Ожидаю, что в год, когда Пермь стала молодежной столицей России, здесь будут организованы различные семинары, посвященные молодежной предпринимательской деятельности, хакатоны от ведущих предприятий Пермского края с интересными практическими задачками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Кивокурцев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Олег Кивокурцев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Олег Кивокурцев,

сооснователь Promobot:



— Прежде всего, не хватает действительно интересных деловых мероприятий с мировыми или федеральными звездами из разных отраслей. Хочется увидеть лекции основателей крупных IT-компаний или создателей известных торговых сетей. Чаще всего, когда смотришь на список спикеров на пермских бизнес-мероприятиях, натыкаешься на людей с должностями вроде «бизнес-психолог» или «стратег». На таких спикеров не очень хочется идти.

Я бы с удовольствием послушал таких людей, как Евгений Касперский, Ольга Ускова, Татьяна Ким или Сергей Галицкий. Мероприятия с похожей тематикой когда-то проводил Андрей Хусид, и они были настоящим событием. Хотелось бы, чтобы эта традиция продолжалась и в будущем.

Что касается городской инфраструктуры, мне явно не хватает самокатов. Да, у них есть свои плюсы и минусы, но они были очень удобными, и я пользовался ими постоянно. А сейчас, к сожалению, такой возможности нет, и это, на мой взгляд, серьезный минус для города.

Не хватает инфраструктуры для водных видов спорта. Сегодня серфинг, вейксерфинг, вейкборд и другие современные направления популярны среди молодежи. У нас в Перми и Пермском крае отличные акватории рек, таких как Сылва и Чусовая, но нет мест, где можно было бы этим заниматься. Хотелось бы, чтобы в Перми появилась установка для создания искусственной волны, как в Москве.

В остальном Пермь очень комфортный город для молодежи, который по праву получил статус молодежной столицы.