NBC: сторонники Трампа хотят переписать конституцию для его третьего срока

Сторонники президента США Дональда Трампа намерены переписать конституцию страны, чтобы тот мог переизбираться на третий срок, передает телекомпания NBC. Уточняется, что сам господин Трамп высказывал готовность еще раз «послужить» Соединенным Штатам. Сейчас 22-я поправка к Конституции США запрещает баллотироваться на должность президента более двух сроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

«Нет никаких сомнений в том, что президент Трамп может быть избран на пост президента снова»,— приводит NBC комментарий отставного судьи федерального апелляционного суда Джорджа Майкла Латтига.

В прошедшие выходные на Конференции консервативных политических действий в окрестностях Вашингтона выставили плакат «Проект третьего срока». На нем американский президент изображен в императорском одеянии Юлия Цезаря, а внизу надпись: «За Трампа в 2028 году... и далее!».

Сам господин Трамп после победы на выборах шутил о возможности переизбрания на третий срок. «Шутка президента Трампа о третьем сроке похожа на шутку шеф-повара о том, что он хочет присудить своему ресторану звезду Мишлен. Очевидно, этого не произойдет, но забавно наблюдать, как критики сходят с ума по этому поводу»,— сказал в интервью NBC Брэд Парскейл, руководитель предвыборной кампании господина Трампа в 2020 году.

Республиканец Энди Оглс вынес на обсуждение в Конгрессе резолюцию с предложением изменить 22-ю поправку в конце января. Если Дональда Трампа изберут вновь, он уйдет с поста в 2033 году в возрасте 86 лет.