Хабезская прокуратура выписала штрафов на 109 млн рублей за срывы госконтрактов

По итогам проверок в сфере исполнения контрактного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено 83 должностных лица, к административной – 63. Сообщили в пресс-службе Хабезской межрайонной прокуроры.

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«По постановлениям Хабезского межрайонного прокурора к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 108,7 млн руб. привлечены подрядные организации и должностные лица» говорится в сообщении.

В ведомстве обещали также проконтролировать и своевременность погашений штрафов.

Николай Аксенов