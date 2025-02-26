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Хабезская прокуратура выписала штрафов на 109 млн рублей за срывы госконтрактов

По итогам проверок в сфере исполнения контрактного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено 83 должностных лица, к административной – 63. Сообщили в пресс-службе Хабезской межрайонной прокуроры.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По постановлениям Хабезского межрайонного прокурора к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 108,7 млн руб. привлечены подрядные организации и должностные лица» говорится в сообщении.

В ведомстве обещали также проконтролировать и своевременность погашений штрафов.

Николай Аксенов

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