Еще 14 школ в Севастополе закрывают из-за ОРВИ

В Севастополе четыре школы переведены на дистанционное обучение, еще 14 готовятся к переходу на удаленный формат из-за роста заболеваемости сезонными инфекциями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора департамента образования и науки города Максима Кривоноса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, в начале недели Роспотребнадзор предписал закрыть на неделю четыре школы, сегодня принято решение о переводе на дистанционное обучение еще 14 образовательных учреждений. На карантин уже закрыты школы №15, 20, 55 и гимназия №7, возобновление очных занятий запланировано на 5 марта. Кроме того, в 13 детских садах города закрыты 20 групп.

С 27 февраля временно приостанавливают очное обучение школы №1, 4, 6, 26, 30, 32, 37, 44, 46, 47, 50, 57, образовательный центр «Бухта Казачья» и Политехнический лицей. В этот период учебный процесс будет организован в дистанционном формате, в помещениях школ проводится дезинфекция.

Власти призывают родителей внимательно следить за состоянием детей, не отправлять их в школу и на дополнительные занятия при наличии симптомов заболевания и своевременно обращаться к врачам.

Ранее сообщалось о переводе трех школ Севастополя на дистанционное обучение. Кроме того, около 200 классов в городе закрыты на карантин, поскольку доля заболевших учеников там превысила 20%.

Вячеслав Рыжков