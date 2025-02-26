Нападающий «Локомотива» дисквалифицирован на матч

Нападающий «Локомотива» Степан Никулин дисквалифицирован на один матч за колющий удар клюшкой в матче против московского «Динамо». Об этом сообщает Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Никулин был наказан по пункту 1.15.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ. Комитет решил оставить решение судей во время матча (5+20 минут штрафа) без изменений, а также дисквалифицировать игрока и наложить денежный штраф, который составляет от 30 до 70 тыс. руб.

Матч между «Локомотивом» и московским «Динамо», ставший причиной наказания, прошел 25 февраля в Ярославле. «Локомотив» проиграл 1:3.

Антон Голицын