В Перми предусмотрят доплату водителям за уровень профподготовки

На заседании пермской гордумы было принято решение о материальном стимулировании водителей автобусов, трамваев и рабочего персонала МУП «Пермгорэлектротранс». Как сообщает пресс-служба мэрии, планируется увеличение заработной платы, а также доплата за установленную в рамках аттестации классность специалиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, заработная плата у водителей автобусов будет проиндексирована с 1 марта 2025 года на 17%. Так, средняя зарплата сотрудников вырастет до 100 тыс. руб. Также с целью увеличения уровня профессионального мастерства водителям установят классность на основании проведенной аттестации. За первый класс у сотрудников транспорта будет установлена доплата в размере 25%, за второй класс – 10%.

Отметим, ранее пермская администрация разработала меры для повышения привлекательности профессии водителей общественного транспорта. На конец прошлого года дефицит водителей в городе оценивался более чем в 25% (или 450 человек). Для того чтобы снизить уровень нехватки кадров в отрасли, а также привлечь новых специалистов, мэрия предложила проводить конкурсы профессионального мастерства с денежными призами. Так, летом планируется проведение соревнований среди водителей по теоретической части и прохождение трассы с элементами фигурного вождения. Победители получат приз в размере 150, 100 и 50 тыс. руб. за первое, второе и третье места соответственно. Второй конкурс представляет собой нововведение по оценке качества работы специалистов транспортной отрасли, по итогам мониторинга будет составлен рейтинг топ-100 водителей города.