Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело об отмывании 1 млрд рублей

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 7 марта приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Валерия Бикбулатова, обвиняемого в отмывании не менее 1 млрд руб., сообщили в пресс-службе суда.

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«По версии органов предварительного следствия ущерб потерпевшим, которыми признано 2700 человек, причинен на сумму не менее 1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении. Валерию Бикбулатову предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Подчеркивается, что по итогам предварительного слушания, которое прошло 25 февраля, первое судебное заседание по существу состоится в открытом режиме.

Мария Шараева