Нижегородская область присоединилась к программе АСИ по развитию гастроиндустрии

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) Светлана Чупшева 26 февраля подписали соглашение о присоединении региона к программе «ПроЕДУ по России», направленной на развитие гастроиндустрии. Ранее к проекту в качестве пилотного региона также присоединился Сахалин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщили в АСИ, проект включает поддержку местных предпринимателей, продвижение локальных продуктов, а также создание образовательных программ для подготовки кадров и повышению квалификации. На 2025 год запланирован запуск совместного проекта с лидером АСИ Алексеем Горенским по современному образованию в сфере гастроиндустрии на основе государственно-частного партнерства.

Губернатор Глеб Никитин рассказал, что в области сейчас работает более 2,5 тыс. ресторанов, баров и кафе.

Галина Шамберина