Дело СЭГЗ направили на новые слушания после апелляции прокуратуры Сарапула

Уголовное дело экс-руководителя Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) Сергея Мусинова будет рассматривать иной состав Сарапульского горсуда со стадии предварительного слушания. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Такое решение принял Верховный суд Удмуртии 25 февраля.

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ВС УР рассматривал апелляционное представление прокуратуры Сарапула на постановление местного горсуда, которым уголовное дело Сергея Мусинова и директора ООО «Центр закупок и логистики» Олега Быкова возвращалось прокурору для устранения «препятствий его рассмотрения судом».

Прокуратура посчитала, что таким образом суд нарушил уголовно-процессуальный закон. Защитник Олега Быкова посчитал постановление Сарапульского горсуда «обоснованным, доводы апелляционного представления — надуманными». Обвиняемые и их адвокаты просили отклонить представление.

В рамках заседания, где присутствовал журналист «Ъ-Удмуртия», сторона защиты настаивала, что экспертиза, на которой основывается обвинение, является недостаточной. По мнению адвокатов Сергея Мусинова и Олега Быкова, указанная в обвинении сумма ущерба является немотивированной – в частности, в деле не приведена сумма общей стоимости поставок, из которой исчисляется ущерб. Данные по агентским вознаграждениям, по мнению адвокатов, также являются не полными, а экономическая и финансово-экономическая экспертизы расходятся между собой на 50 млн руб.

Адвокаты утверждают, что первичные бухгалтерские документы предприятия в рамках уголовного дела исследованы не были, работу с поставщиками по взаимозачету следствие проигнорировало. Кроме того, сторона защиты напомнила о том, что руководство СЭГЗ не согласно с тем, что действиями экс-директора предприятию причинен ущерб.

Прокурор и представитель истца (Холдинг «Технодинамика», акционер компании. — «Ъ-Удмуртия»), в свою очередь, утверждали, что дополнительных исследований документов не требуется, данные, полученные по итогам экспертизы, являются очевидными и основаны на исследовании всех поступивших предприятию платежей. Представитель истца также настаивает на том, что действия Сергея Мусинова и Олега Быкова должны быть квалифицированы как мошенничество, совершенное в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

ВС УР принял решение отменить постановление суда первой инстанции и удовлетворить апелляционное представление прокуратуры города, после чего дело направили на новые судебные слушания с измененным составом суда.

Сергею Мусинову и Олегу Быкову сохранили меру пресечения в виде запрета определенных действий с рядом наложенных запретов и обязанностей.

Напомним, Сергею Мусинову предъявлено обвинение в присвоении и растрате, Олегу Быкову — в соучастии (ч. 4 ст. 160, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ соответственно). Расследование дела ведется с августа 2022 года. Ранее сторона защиты утверждала, что в материалах дела отсутствуют несколько тысяч страниц.