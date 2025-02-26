За неделю телефонные мошенники похитили у жителей Дона 4,5 млн рублей

Всего в Ростовской области за прошедшую неделю жертвами телефонных мошенников стали 195 человек, сообщают в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Преступники представлялись сотрудниками правоохранительных органов или обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров с интернет-площадок, а также с помощью других уловок. Общая сумма похищенных средств более 4,5 млн руб.»,— говорится в сообщении.

Специалисты призывают жителей региона быть бдительными и не поддаваться воздействию аферистов.

Николай Аксенов