За неделю телефонные мошенники похитили у жителей Дона 4,5 млн рублей
Всего в Ростовской области за прошедшую неделю жертвами телефонных мошенников стали 195 человек, сообщают в прокуратуре региона.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Преступники представлялись сотрудниками правоохранительных органов или обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров с интернет-площадок, а также с помощью других уловок. Общая сумма похищенных средств более 4,5 млн руб.»,— говорится в сообщении.
Специалисты призывают жителей региона быть бдительными и не поддаваться воздействию аферистов.