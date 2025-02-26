Министра труда ДНР уволили из-за задержек по выплатам соцпособий

Министр труда и социальной защиты ДНР Денис Стрельченко уходит с поста, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин. Причина увольнения связана с многочисленными замечаниями у контрольных органов и задержками по выплатам социальных пособий местным жителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Стрельченко

Фото: правительство Донецкой Народной Республики Денис Стрельченко

Фото: правительство Донецкой Народной Республики

Господин Пушилин уточнил, что, несмотря на решение первой проблемы, вторая осталась актуальной. «Это недопустимо. Там, где мы должны помогать людям, сделать все для жителей Республики, мы обязаны это делать»,— сказал глава ДНР.

По его словам, с теми, кто не готов вставать на «мирные рельсы» и оперативно выполнять требования руководства, регион будет «прощаться».

В прошлый четверг, 20 февраля, Денис Пушилин уволил главу Красногвардейского района Макеевки Викторию Морозову. Он аргументировал решение бездействием местного руководства в решении проблем граждан.