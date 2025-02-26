Пригородные поезда Татарстана за январь перевезли более 700 туристов

В январе поезда пригородного сообщения в Татарстане перевезли более 700 пассажиров по туристическим направлениям. Это на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью пользовался маршрут в Кукмор, где за месяц побывало около 300 человек.

Также были востребованы маршруты: Казань — Арск, связанный с родиной поэта Габдуллы Тукая, и Казань — Шемордан, недалеко от которого находится оздоровительный комплекс Мингер.

Артём Дергунов