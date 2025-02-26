В Ставрополе вынесен приговор по уголовному делу о присвоении 18,4 млн рублей

Члену преступной группы, занимавшимся подделкой документов в сфере сельского хозяйства, районный суд Ставрополя вынес приговор в виде лощении свободы на 4 года. Сообщает прокуратура города. Суд подержал государственное обвинение по статье мошенничестве ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Сапрыкина, Коммерсантъ Фото: Ирина Сапрыкина, Коммерсантъ

«Установлено, что в период с 2019 года по 2023 год члены преступной группы, являясь главами крестьянско-фермерских хозяйств, действуя в составе организованной преступной группы с сотрудником министерства сельского хозяйства региона, подали заявки на получение грантов на развитие семейных ферм, содержащие недостоверные сведения о наличии собственных денежных средств»,— следует из материалов уголовного дела.

На основании представленных подложных документов членам преступной группы перечислены денежные средства в сумме более 18,4 млн руб., которыми они распорядились по своему усмотрению.

Николай Аксенов