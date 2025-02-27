В 2025 году в Перми пройдет более ста мероприятий в рамках получения городом статуса «Молодежной столицы». В подготовке мероприятий активно участвуют молодежные движения и общественные организации. О том, как формируется событийная повестка, какие мероприятия ждут пермяков и как будет использован опыт празднования трехсотлетия Перми, рассказала член Общественной палаты Пермского края, амбассадор молодежной политики Пермского края Ольга Красносельских.



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Ольга Красносельских



— Расскажите о концепции года в статусе Молодежной столицы России в Прикамье. На чем будет сделан основной акцент?

— Cквозная тема нашей заявки на статус «Пермь — молодежная столица» звучит так: «Жить, любить, работать в Перми», поэтому акцент сделан на том, чтобы показать молодежи страны, что в нашем городе есть все условия для успеха в работе, увлечениях, семье, отдыхе. Мы точно знаем, что в Перми все реально — есть все, чтобы получить образование: у нас более 15 вузов, колледжей еще больше, представлены профессии практически всех отраслей экономики; а затем построить карьеру на ведущих предприятиях страны — работать на космос, как это делает «Протон», или создавать человекоподобных роботов на «Промоботе». В Перми есть все для создания семьи — комфортная инфраструктура (я говорю здесь и о жилищном фонде города, и в целом о его благоустройстве) и культурная среда. У нас есть возможность самим участвовать в жизни города — в событийной повестке, его благоустройстве и даже управленческих решениях.

Также весь год мы проводим просветительские и патриотические акции, волонтерские события для помощи ветеранам. Пермь — это город трудовой доблести и славы. Мы всегда были промышленным городом, чтили трудовые традиции и гордились своими достижениями, а наша работающая молодежь продолжает быть проводником смыслов в этом отношении.

— В линейке мероприятий в рамках Года молодежи уже более ста мероприятий. Расскажите, как формировалась событийная повестка?

— В план вошли многие предложения от молодежных сообществ, которые, в свою очередь, представили интересы и идеи практически всех возрастных категорий молодежи: от школьника и студента до работающей молодежи и молодых семей.

Это также наши уже традиционные флагманские события: Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», летний фестиваль «Город встреч» и другие, полюбившиеся пермякам.

— Молодежь активно участвует в процессе? Сколько вообще заявок поступило? И если обобщить: чего ждет молодежь от Года молодежи? Чего не хватает в Перми?

— По инициативе главы Прикамья Дмитрия Махонина была создана молодежная дирекция, в нее вошел 51 участник Всероссийской форумной кампании. Все ребята уже имеют опыт реализации инициатив, включающих мероприятия для молодежи. Это наша возможность дать свои предложения в части реализации мероприятий в 2025 году, присоединиться и стать их соавторами. Первая встреча прошла в начале февраля. Так, например, я предложила создать молодежный маршрут в Перми в интерактивном формате, на этой неделе встречаемся с проектным офисом «Больше, чем путешествие».

Несколько инициатив были связаны с 80-летием Великой Победы. Предложили создать фотовыставку о трудовом подвиге нашего народа и народов дружественных стран. Также предложили создать межвузовский клуб молодых семей и проводить для ребят образовательные события. Активисты «Движения первых» тоже поделились интересным проектом: проводить для ребят научный стендап и включить такой формат в программу чемпионата КВН — это поможет объединить юмор и науку и сделает знания доступнее.

Все проекты были одобрены. Это очень здорово — быть услышанными и иметь возможность сделать свой город комфортнее и интереснее для молодежи.

Кстати, и на этапе подготовки самой заявки на конкурс присвоения статуса «Молодежная столица России» также участвовала в целом ряде подготовительных мероприятий, на которых обсуждалась тема заявки, какие-то изюминки города для молодежи, туристические объекты, и перечень мероприятий раскладывали, какие нужны дополнительно, какие уже есть традиционные, о которых можем рассказывать другим городам и приглашать к участию.

— Какого формата мероприятия ожидают молодых людей в Перми. Будут развлекательные, обучающие мероприятия?

— План затрагивает практически все форматы, и они очень разноплановые. Безусловно, в линейку включены фестивальные мероприятия, главные из них — это День молодежи, блок спортивных, соревновательных мероприятий. Тот же Пермский марафон в этом году, например, предусмотрел новую молодежную дистанцию — 2025 метров. Посетят нас окружные, всероссийские и даже международные события: Всероссийский форум рабочей молодежи, Слет студенческих отрядов союзного государства, Всероссийская олимпиада юных геологов, «Большая перемена», «Битва роботов» и даже Кубок чемпионов высшей лиги КВН. Каждое событие даст возможность нам проявить себя во всех сферах.

Статус Молодежной столицы России — это как раз шанс привлечь крутых экспертов на мероприятия, обменяться с молодыми людьми со всей страны идеями, проектами здесь, у нас, в нашем городе; сможем познакомить всех с нашими достижениями и успехами. Любое событие молодежной столицы — это повод приехать в Пермь и влюбиться в нее! А приезжать к нам будут лидеры молодежных сообществ и организаций, яркие представители молодежи в разных направлениях. Но самое удивительное, что мероприятия, традиционно проходящие в Перми, перестраиваются на молодежную повестку, дают какие-то новые возможности именно для молодежи. В начале февраля состоялся забег «Лыжня России», не первое десятилетие проходит, но именно в этом году на линии старта первыми стояли обычные ребята из «Движения первых».

— Организовать такое количество мероприятий непросто. Нужны и финансы, и люди, соответствующая инфраструктура. Как решаются эти вопросы?

— Да, конечно, вопрос финансов и инфраструктуры для мероприятий важен. Сегодня у молодежи есть множество возможностей для получения финансирования на реализацию своих инициатив и проектов.

Существуют федеральные, региональные и даже местные гранты, помогающие реализовать социальные проекты. Любой молодой человек из Прикамья может разработать проект, подать заявку и получить средства на его реализацию. Некоторые мероприятия вошли в событийный план, например проект художника Евгения Мальцева «Стрит-арт полигон „Динамика“». Это уличное искусство, возможность показать свое видение молодежной столицы России через граффити, которое к тому же сохранится дольше чем один год точно.

Если говорить об инфраструктуре, то благодаря юбилею города Перми многие задачи уже имеют решения. Региональный молодежный центр, городской Дом молодежи открыты и работают, авиационный техникум и музыкальная школа у меня вызывают полный восторг. А наша набережная или эспланада? Это же вообще уникальные места и для мероприятий, и для простых прогулок.

— Помогают ли в организации общественные организации, волонтеры, промышленные предприятия?

— Молодежная экосистема в принципе — это про единство, дружбу, ценности. Некоммерческие организации включены в организационный комитет проекта «Пермь — молодежная столица». Предприятия подключаются активно в части реализации спецтрека «Человек труда», а региональный ресурсный центр добровольчества формирует корпус волонтеров.

— Год назад Пермь отпраздновала трехсотлетие, а теперь стала городом для молодежи. С одной стороны, есть большой опыт по проведению различных мероприятий, с другой — задана высокая планка. Будет ли использован опыт прошлых лет и каким образом?

— Опыт празднования 300-летия Перми является фундаментом для реализации всего задуманного в статусе молодежной столицы России. Огромный организационный ресурс, наработанный при подготовке к юбилею, сориентирован на работу в статусе молодежной столицы России, празднования 80-летия Победы. В этом году мы также подчеркиваем вновь идентичность Пермского края и отмечаем 100-летие Коми-Пермяцкого округа.

То есть сейчас стоит задача не столько в проведении различных мероприятий, сколько в выявлении векторов развития среды, в которой молодые люди имеют возможность открывать и использовать потенциал молодежной столицы для своего социального и карьерного роста здесь, в городе Перми. Мы должны взять все лучшее от событий, мероприятий, людей, чтобы в результате у настоящего и подрастающего поколения молодежи сформировался четкий образ светлого будущего Прикамья, появился пошаговый план для его достижения и имелись для этого ресурсы.

Ирина Суханова