В Нижнем Новгороде ищут сбежавшего пациента с психическими отклонениями
Из нижегородской больницы сбежал опасный пациент с психическими отклонениями
Житель Кстова 1990 года рождения сбежал с медосвидетельствования в больнице №13 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода вечером 24 февраля. У пациента есть психические отклонения, он представляет опасность для окружающих. Его разыскивают, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ориентировка с приметами сбежавшего нижегородца
Фото: правительство Нижегородской области
Последний раз нижегородца видели около 22:30 того же дня у дома №26 на улице Гайдара без верхней одежды. Он был одет в светло-серый свитер, темно-серые брюки, порванную зеленую куртку с белыми полосами на рукавах.
Жителей, видевших сбежавшего нижегородца, просят позвонить по телефону 89951289499 (Виталий).