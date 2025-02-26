В Нижнем Новгороде ищут сбежавшего пациента с психическими отклонениями

Житель Кстова 1990 года рождения сбежал с медосвидетельствования в больнице №13 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода вечером 24 февраля. У пациента есть психические отклонения, он представляет опасность для окружающих. Его разыскивают, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ориентировка с приметами сбежавшего нижегородца

Фото: правительство Нижегородской области Ориентировка с приметами сбежавшего нижегородца

Фото: правительство Нижегородской области

Последний раз нижегородца видели около 22:30 того же дня у дома №26 на улице Гайдара без верхней одежды. Он был одет в светло-серый свитер, темно-серые брюки, порванную зеленую куртку с белыми полосами на рукавах.

Жителей, видевших сбежавшего нижегородца, просят позвонить по телефону 89951289499 (Виталий).

Елена Ковалева