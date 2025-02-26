В Тюменской области в отношении сотрудников ДПС возбудили дело о взятках

Голышмановский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Тюменской области возбудил в отношении двух сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС) МО МВД России уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору) и по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Как сообщили в СУ СКР, они получали деньги за непривлечение водителей к административной ответственности.

В региональном следственном управлении рассказали, что полицейские занимались преступной деятельностью в период с августа по октябрь 2024 года. По версии следствия, они систематически получали взятки от водителей, которые следовали по федеральной трассе Тюмень—Омск. В ближайшее время в отношении сотрудников ДПС будет избрана мера пресечения.

По факту случившегося УМВД по Тюменской области организовало служебную проверку. «При подтверждении вины указанных лиц они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности»,— говорится в сообщении региональной полиции.

Мария Шараева, Екатеринбург