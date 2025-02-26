Пункт пропуска МАПП Верхний Ларс из-за непогоды временно закрыт для транспорта

Минтранс Республики Северная Осетия – Алания ввел временное ограничение движения транспорта на участке дороги от Владикавказа до контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс в направлении государственной границы с Грузией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Хитрых Фото: Василий Хитрых

«В настоящее время, со стороны Кабардино-Балкарской Республики на границе с Республикой Северная Осетия – Алания скопилось порядка 100 большегрузных автомобилей»,— говорится в сообщении ведомства.

Местные власти продолжают мониторинг ситуации и обещают при необходимости готовы развернуть дополнительные стоянки вдоль автомобильной трассы Р-217, вблизи сел Хатуей и Второй Лескен.

Николай Аксенов