Пункт пропуска МАПП Верхний Ларс из-за непогоды временно закрыт для транспорта
Минтранс Республики Северная Осетия – Алания ввел временное ограничение движения транспорта на участке дороги от Владикавказа до контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс в направлении государственной границы с Грузией.
Фото: Василий Хитрых
«В настоящее время, со стороны Кабардино-Балкарской Республики на границе с Республикой Северная Осетия – Алания скопилось порядка 100 большегрузных автомобилей»,— говорится в сообщении ведомства.
Местные власти продолжают мониторинг ситуации и обещают при необходимости готовы развернуть дополнительные стоянки вдоль автомобильной трассы Р-217, вблизи сел Хатуей и Второй Лескен.