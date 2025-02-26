«Через сапфировое стекло можно наслаждаться великолепием механизма»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о первой женской модели от компании Gronefeld Horological Brothers.

Недавно, получив очередной пресс-релиз от часовой компании Gronefeld, я поняла, что ни разу в «Стиле» о произведениях этой независимой марки не рассказывала. И очень зря, потому что марка интересная, а еще интереснее стоящие за ней люди. Полное название компании Gronefeld Horological Brothers, именно эти братья — настоящая ценность бренда, а также украшение любой часовой выставки, премии или вечеринки. Весельчаки Барт и Тим в меньшей степени ассоциируются с женскими часами. Но поскольку новинка сейчас у них вышла именно женская, расскажу о ней. Тем более 8 марта не за горами.

«Желая создать наши первые женские часы, мы, Барт и Тим, нашли вдохновение в окрестностях нашего родного города Ольдензаал. Именно здесь когда-то находилась богиня Танфана, которая считается хранительницей мира и гармонии»,— рассказывают братья-часовщики.

Модель назвали 1944 Tanfana, в честь года рождения матери Гренефельдов Нетти. Дизайн и материалы для часов Gronefeld тут не очень привычные, циферблат из авантюрина с гравированным мотивом the flower of life, корпус из розового золота с бриллиантами. В положении шесть часов находится малый секундный циферблат с анимированным цветком. Но настоящая красота часов с задней стороны, где через сапфировое стекло можно (и тут без преувеличений) наслаждаться великолепием механизма. У часов автоматический механизм с ажурным ротором из 22-каратного золота на керамических подшипниках, он украшен символом древа жизни из белого золота. Стоимость 1944 Tanfana из розового золота с бриллиантами — €118 тыс.

Анна Минакова