Выручка резидентов новосибирского технопарка выросла на 9% в 2024 году

Выручка компаний-резидентов технопарка новосибирского Академгородка по итогам 2024 года выросло на 9%, до 60 млрд руб. Годом ранее этот показатель составил 55 млрд руб., сообщил журналистам гендиректор Академпарка Дмитрий Верховод.

«Резиденты технопарка — 334 компании из четырех основных кластеров — это IT, приборостроение, нанотехнологии и новые материалы и биотехнологии и медицина. В них работает свыше 9 тыс. человек»,— заявил он.

Господин Верховодов также отметил, что в прошлом году резиденты выплатили около 5 млрд руб. в качестве налогов, в том числе в консолидированный бюджет Новосибирской области — 2,3 млрд руб.

В апреле прошлого года власти Новосибирской области сообщали, что регион получит федеральную поддержку в размере 160 млн руб. на развитие инфраструктуры Технопарка. Финансирование осуществлялось, в том числе, за счет реструктуризации бюджетных кредитов. В июле того же года стало известно, что на строительство второй очереди Академпарка, а также развитие соответствующей инфраструктуры будет направлено 3,3 млрд руб. Средства были получены в результате списания бюджетного кредита, сообщал тогда губернатор Андрей Травников.

Александра Стрелкова