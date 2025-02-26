При установке НТО в Перми власти обяжут бизнес соблюдать санитарно-эпидемиологические требования

Администрация Перми планирует внести в форму договора на размещение нестационарного торгового объекта (НТО) условие соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Как пишет «Новый компаньон» со ссылкой на проект постановления, документ до 3 марта проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Постановление, содержащее изменения в форму договора на установку НТО, вступит в силу со дня опубликования в официальном бюллетене. Контроль исполнения возложат на первого замглавы администрации Яну Фурман.

Напомним, в последние месяцы в Пермском крае были зафиксированы случаи отравления жителей едой из пекарен и различных павильонов. После закрытия нескольких точек сети пекарен «Хлебница» из-за сальмонеллеза и заведения Shaurma cosmos в Кунгуре в Прикамье начали массово проверять заведения общепита. Недавно в Перми приостановили работу четырех кафе «Шаурма №1», заведения «Суши Маркет», «Настоящей пекарни» и столовой возле автовокзала по ул. Революции, 68б.