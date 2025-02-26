«Короткие ролики стали настоящими произведениями искусства»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о самых ярких роликах автомобильных брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр видео @jeep / youtube.com Фото: кадр видео @jeep / youtube.com

Короткие рекламные ролики, которые самые разные автомобильные марки снимают для телетрансляций и интернета, давно уже стали не только средством продвижения продукта, но и настоящими произведениями искусства, для которых работают режиссеры с именем. Каст включает в себя знаменитых актеров, а музыку пишут композиторы уровня Ханса Циммера.

Очень жаль, что отечественное автомобилестроение не имеет подобных традиций. Пожалуй, одним из немногих удачных роликов, которые я видел, была реклама советского автомобиля «Таврия», снятая в далеком 1989 году, конечно же, для экспорта. По загородному шоссе едет наша малолитражка, мигает лампочка, что бензобак пересох, машина останавливается в безлюдном месте. Водитель с досадой вылезает из автомобиля, достает из пачки сигарету (сюжет, просто немыслимый в наше время), потом вынимает из кармана зажигалку Zippo, и в этот момент его осеняет — из зажигалки он сцеживает всего одну каплю бензина в горловину бака. Капли оказывается достаточно, чтобы автомобиль завелся и поехал дальше. Голос за кадром говорит по-английски: «Когда едешь на этой машине, иногда забываешь о бензине. "Таврия" из Советского Союза».

Из последнего, что можно легко найти в сети, хотел бы порекомендовать ролик Citroen C4, в котором сердобольная женщина пытается вернуть симпатичного инопланетянина на его летающую тарелку, но в последний момент все идет совсем не так, как она планировала.

Конечно же, ролик Jeep, снятый к самому главному матчу года по американскому футболу, который состоялся 9 февраля. В нем подуставший Харрисон Форд не только рассказывает зрителю свои правила жизни, но и иронизирует над собственной фамилией, созвучной названию американского автомобильного бренда.

И короткий фильм с Джейсоном Стейтемом, который в образе перевозчика рекламирует новые коммерческие автомобили марки Volkswagen.

Дмитрий Гронский