Из Челябинска в Златоуст запустят мультимодальный маршрут на время Кубка России

В Челябинской области на время проведения Кубка России по биатлону запустят мультимодальный маршрут. Он будет следовать по направлению Челябинск — Златоуст — лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Кубок России по биатлону пройдет с 7 по 9 марта в Златоусте. В первый день соревнования запустят дополнительные пригородные поезда из Челябинска. 8 и 9 марта из столицы Южного Урала в Златоуст продолжат ездить регулярные электрички № 7105/7106. Время в пути составит три часа.

После поездки в электричке болельщиков пересадят на автобус, который будет следовать до лыжно-биатлонного комплекса. Он будет отходить от привокзальной площади в 9:10 и отправляться обратно в 18:00. Время в пути составит десять минут.

Стоимость поездки по мультимодальному маршруту в одну сторону — 558,4 руб. Продажа откроется за десять дней до даты отправления.