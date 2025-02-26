«Квадрат» в новостройках Новороссийска в январе подорожал до 196 тысяч рублей

В январе средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Новороссийска достигла 196,6 тыс. руб., что на 18% выше показателя аналогичного периода 2024 года. Такие данные приводит департамент аналитики девелопера «Неометрия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Неометрии» Фото: пресс-служба «Неометрии»

В структуре сделок наибольшую долю (41%) составили однокомнатные квартиры, двухкомнатные приобрели 37% покупателей, студии — 16%, трехкомнатные — 6%.

По словам экспертов, интерес к недвижимости в Новороссийске объясняется как стремлением приобрести жилье у моря для постоянного проживания, так и инвестиционной привлекательностью. Малогабаритные квартиры востребованы для долгосрочной и посуточной аренды, особенно в летний сезон. При этом город предлагает развитую инфраструктуру, удобную как для отдыха, так и для жизни.

Спрос традиционно формируют жители Краснодарского края, на которых в январе пришлось 77% сделок. Еще 3% покупателей приехали из Москвы и Кемеровской области, 17% — из других регионов России.

Вячеслав Рыжков