Под Кисловодском эвакуировали персонал и постояльцев санатория «Нарзан»

Эвакуация в санатории «Нарзан» под Кисловодском началась после сообщения о минировании. Об в своем Telegram-канале сообщил мэр города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Все экстренные службы выехали на место, включая кинологов с собаками, которые приступили к проверке», — написал в сообщении Евгений Моисеев.

Правоохранители внимательно осматривают помещения и территорию санатория. Устанавливается также и личность анонима, от которого был получен звонок.

Николай Аксенов